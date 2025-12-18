Tg News – 18/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Zelensky: “Truppe Ue ridurrebbero rischi nuova invasione Mosca”

– Legge Bilancio, spunta emendamento su produzione e commercio armi

– Agricoltori, lanci uova e pietre su edifici Parlamento Europeo

– Garlasco, incidente probatorio su Sempio e Dna, presente Stasi

– Sgomberato Centro Sociale a Torino dopo assalto a La Stampa

– Trump: “L’America è tornata, ci sarà un boom senza precedenti”

– Da oggi per certificato malattia basta Televisita

– Media, a Roma siglata la nuova partnership tra le agenzie Xinhua e Italpress

– Previsioni 3B Meteo 19 Dicembre

