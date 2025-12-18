Ultime News

Tg News – 18/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Zelensky: “Truppe Ue ridurrebbero rischi nuova invasione Mosca”
– Legge Bilancio, spunta emendamento su produzione e commercio armi
– Agricoltori, lanci uova e pietre su edifici Parlamento Europeo
– Garlasco, incidente probatorio su Sempio e Dna, presente Stasi
– Sgomberato Centro Sociale a Torino dopo assalto a La Stampa
– Trump: “L’America è tornata, ci sarà un boom senza precedenti”
– Da oggi per certificato malattia basta Televisita
– Media, a Roma siglata la nuova partnership tra le agenzie Xinhua e Italpress
– Previsioni 3B Meteo 19 Dicembre
