Video Pillole
Tg Sport – 18/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Bologna vuole un altro trofeo, Chivu vuole il suo primo
– Coppa Intercontinentale, vince il PSG con Safonov che para 4 rigori
– Una Virtus di lusso espugna l’arena del Partizan in Eurolega
– 2026, l’anno di un nuovo inizio per la Formula 1
– Sviluppo sostenibile e ambiente protagonisti al Gala dello Sport di OPES
/gtr
– Il Bologna vuole un altro trofeo, Chivu vuole il suo primo
– Coppa Intercontinentale, vince il PSG con Safonov che para 4 rigori
– Una Virtus di lusso espugna l’arena del Partizan in Eurolega
– 2026, l’anno di un nuovo inizio per la Formula 1
– Sviluppo sostenibile e ambiente protagonisti al Gala dello Sport di OPES
/gtr
© Riproduzione riservata