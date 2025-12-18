Ultime News

18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
18 Dic 2025 Consiglio Comunale, opposizione
critica sul bilancio di previsione
Cronaca

Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati

Da sinistra, i pm Dinoi, Treballi, Figoni, il procuratore Bonfigli, il nuovo magistrato Rizzardi e i pm Messina, Fagnani e Cerio

Quattro nuovi magistrati vanno ad aggiungersi all’organico del tribunale e della procura di Cremona. Oggi, davanti al presidente Anna Di Martino, si è svolta la cerimonia di giuramento dei nuovi arrivati: si tratta di Paolo Rizzardi, Giulia Zoncheddu, Terenzio Ciancarelli ef Edith Peruzzi Amarugi.

Due di loro sono stati assegnati al settore penale, un terzo al civile, mentre Paolo Rizzardi, classe ’90, campano di origine, ma milanese di adozione, sarà pm in procura. “Si trasferirà a Cremona e si occuperà dei reati di genere, i cosiddetti ‘codici rossi'”, ha detto il procuratore capo Silvio Bonfigli. “Speriamo che si trovi bene, era già venuto a trovarci diverse volte e quindi ormai è di casa e sa ciò che lo aspetta”.

Alla cerimonia di giuramento, che si è svolta questa mattina nell’ufficio del presidente Di Martino, hanno partecipato, oltre al procuratore, il presidente della sezione penale Guido Taramelli, i pm Francesco Messina, Federica Cerio, Chiara Treballi, Alessio Dinoi, Andrea Figoni e Giannangelo Fagnani, oltre ai familiari dei nuovi magistrati.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...