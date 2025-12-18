Quattro nuovi magistrati vanno ad aggiungersi all’organico del tribunale e della procura di Cremona. Oggi, davanti al presidente Anna Di Martino, si è svolta la cerimonia di giuramento dei nuovi arrivati: si tratta di Paolo Rizzardi, Giulia Zoncheddu, Terenzio Ciancarelli ef Edith Peruzzi Amarugi.

Due di loro sono stati assegnati al settore penale, un terzo al civile, mentre Paolo Rizzardi, classe ’90, campano di origine, ma milanese di adozione, sarà pm in procura. “Si trasferirà a Cremona e si occuperà dei reati di genere, i cosiddetti ‘codici rossi'”, ha detto il procuratore capo Silvio Bonfigli. “Speriamo che si trovi bene, era già venuto a trovarci diverse volte e quindi ormai è di casa e sa ciò che lo aspetta”.

Alla cerimonia di giuramento, che si è svolta questa mattina nell’ufficio del presidente Di Martino, hanno partecipato, oltre al procuratore, il presidente della sezione penale Guido Taramelli, i pm Francesco Messina, Federica Cerio, Chiara Treballi, Alessio Dinoi, Andrea Figoni e Giannangelo Fagnani, oltre ai familiari dei nuovi magistrati.

Sara Pizzorni

