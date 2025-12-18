Weekend festivo con gospel
Hallelujah Singers in tour
Gli Hallelujah Singers Gospel Choir Cremona porteranno la magia del Natale con concerti in diversi luoghi, celebrando la musica e la tradizione.
Weekend a tutto gospel per gli Hallelujah Singers Gospel Choir Cremona che porteranno il gioioso messaggio natalizio in musica nel cuore della città, sul territorio cremonese e non solo; giusto venerdì 19 saranno infatti a Casalromano per la Christams Night organizzata dall’amministrazione comunale.
Nella “tana” dei Nomadi (per oltre 30 anni sede del raduno nazionale) non potrà mancare un omaggio alla band in piena attività più longeva d’Italia. Sabato 20 invece alle ore 15 animeranno il Mercato contadino di Natale ai giardini pubblici della città di Cremona organizzato da Coldiretti.
Alla sera dello stesso giorno si esibiranno invece nella splendida cornice del Teatro Gonzaga di Ostiano. Domenica 21 un concerto alle 16.00 a Cappella Picenardi, organizzato dall’amministrazione comunale, porterà gioia in musica per omaggiare alcuni anziani del paese, fra cui l’amatissimo don Giuseppe.