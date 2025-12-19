Un filmato forte, emotivo, capace di parlare ai giovani e agli adulti attraverso uno dei linguaggi più potenti: quello dello sport.

ATS Val Padana presenta “Gioca la partita giusta”, la nuova campagna di sensibilizzazione contro il GAP – Gioco d’Azzardo Patologico, realizzata con la collaborazione della U.S. Cremonese e girata tra il Teatro Ponchielli, lo Stadio Zini, il CRAL Aziende Sanitarie Cremonesi e il SerD di ASST Cremona.

Protagonista del racconto è l’attore Max Tosi, affiancato da Daniel Ciofani, ex capitano grigiorosso oggi coordinatore delle squadre Primavera e Under 18 della U.S. Cremonese, che nel filmato diventa simbolo dell’incoraggiamento, della rinascita e della scelta consapevole.

