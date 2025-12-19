Cna Cremona e Credito Padano Banca di Credito Cooperativo hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare il supporto alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese del territorio.

L’intesa nasce dalla convergenza di obiettivi tra Cna Cremona, da sempre punto di riferimento per il mondo dell’artigianato e delle PMI, e Credito Padano Bcc, istituto di credito cooperativo fortemente radicato nel tessuto economico locale, entrambi impegnati a favorire la crescita delle imprese e delle comunità.

La collaborazione prevede lo sviluppo e la promozione di iniziative a carattere creditizio, di risparmio, assicurativo e previdenziale, a supporto dell’attività degli artigiani e degli imprenditori. Le azioni potranno comprendere consulenze finanziarie, momenti informativi e il sostegno a progetti di investimento e di ricambio generazionale.

Nell’ambito della collaborazione, Cna Cremona si impegna a favorire il dialogo tra le imprese associate e l’istituto di credito, individuando i fabbisogni finanziari degli associati e supportandoli nella fase di presentazione delle richieste. Credito Padano Bcc, dal canto suo, metterà a disposizione strumenti finanziari e consulenze specialistiche, nel rispetto delle normative vigenti e delle valutazioni di merito.

L’accordo avrà durata triennale e prevede un monitoraggio periodico delle iniziative, al fine di valutarne l’efficacia e discutere eventuali aggiustamenti.

“Questa convenzione rappresenta un passo importante nel nostro impegno quotidiano a fianco delle imprese”, dichiara Marcello Parma, presidente Cna Cremona. “In un contesto economico complesso, l’accesso al credito e a una consulenza qualificata è un elemento strategico per lo sviluppo delle attività artigiane e delle Pmi. Fare rete con un istituto come Credito Padano Bcc, significa offrire ai nostri associati un supporto concreto alle reali esigenze delle imprese”.

“Con questo accordo rafforziamo il nostro ruolo nel territorio”, sottolinea il presidente Bcc Arnaldo Ghisotti. “Il sostegno alle imprese artigiane e alle P,i è parte integrante della nostra missione. Collaborare con Cna Cremona ci consente di intercettare in modo più efficace i bisogni degli imprenditori e di accompagnarli nei percorsi di crescita”.

