Ultime News

19 Dic 2025 Calci e minacce per aver difeso un
minore dal bullo. "Ho ancora paura"
19 Dic 2025 Coldiretti-Confartigianato: donata
al vescovo statuina per il presepe
19 Dic 2025 Liuteria: "Rifinanziare la legge
per tutelare eccellenza artigiana"
19 Dic 2025 Scoprire l'ebraico antico:
a Sospiro un corso in Parrocchia
19 Dic 2025 Torrone duro o torrone morbido:
ecco il preferito dei cremonesi
Video Pillole

Covid, predire le varianti è fondamentale per difendersi

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama ConvMut, abbreviazione di “Convergent Mutations”, ed è un software basato sul fenomeno biologico dell’evoluzione convergente, pensato per predire varianti di SARS-CoV-2 alle quali adattare i nuovi vaccini e gli anticorpi monoclonali. Il software – sviluppato da ricercatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, del Politecnico di Milano e dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma – consentirà di avere vaccini ancora più efficaci.
sat/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...