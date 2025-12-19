Sabato 20 dicembre la Biblioteca Statale di Cremona apre straordinariamente al pubblico dalle ore 9 alle ore 13.

Oltre alle normali attività propone alcuni appuntamenti straordinari.

Alle 10 in Sala Ragazzi si terrà Letture a sei zampe: letture, giochi e laboratori con la presenza del cane. L’associazione La collina dei ciuchini propone un progetto di attività assistita con animali. Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo e che per poter evitare la disaffezione alla lettura, che si riscontra troppo spesso tra i bambini e i ragazzi, occorre accendere l’interesse ai libri anche grazie all’aiuto del cane. Questa attività vuole unire le pratiche pedagogiche ai benefici della pet therapy, ha come obiettivo avvicinare i bambini sin da piccolissimi alla lettura, coinvolgendo anche genitori e insegnanti, grazie a un esperienza emozionale di gruppo.

Alle 11.30, sempre in Sala Ragazzi, appuntamento con Due piccole storie per i piccoli curiosi. Kim Williams, architetto per formazione e fondatrice della Kim Williams Books, una casa editrice indipendente per libri di architettura e matematica, presenta una sua versione illustrata di Una piccola storia che precede il Natale. Un capitolo al giorno prima di dormire di Karla Layden.

Sylvie Duvernoy, architetto e insegnante di disegno architettonico al Politecnico di Milano e all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo, ci presenterà le illustrazioni realizzate per il libro “L’Universo del Piccolo Principe” (scritto da Francesco Palla). Accompagnamento musicale di Fausto Solci e Giulia Aurora Penna al violoncello.

