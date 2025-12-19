Fabbrica illegale di fuochi d’artificio scoperta nel napoletano, una denuncia





NAPOLI (ITALPRESS) – Una fabbrica illegale di fuochi d’artificio è stata scoperta dagli agenti della Polizia di Stato nel comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Un 34enne napoletano è stato denunciato per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. I poliziotti, grazie ad una minuziosa attività info-investigativa, scaturita dal costante monitoraggio dei social network, attraverso i quali vengono spesso pubblicizzati e venduti articoli pirotecnici, hanno individuato il 34enne e lo hanno seguito. L’uomo è giunto nel comune di Sant’Antimo a bordo di un’auto ed è entrato in un locale nella sua disponibilità. All’interno dello stabile, gli agenti hanno scoperto una vera e propria fabbrica illegale di fuochi pirotecnici. Gli investigatori hanno trovato e sequestrato diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, oltre numerosi petardi artigianali, pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale utilizzato per la produzione di fuochi d’artificio privi di etichettatura. ai/vbo/gtr

