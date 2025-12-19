Ultime News

19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Amato “Mezzo che darà ancora più diritti”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un mezzo che gli darà ancora più diritti. Le persone avranno una scheda cui poter accedere con il consenso del medico curante e in cui raccogliere tutti i dati: questo significa che se una persona va dal medico o al pronto soccorso e dimentica a casa gli esami il medico stesso con un clic può sapere e vedere tutto. Il fascicolo dunque permette di conoscere la storia sanitaria di una persona: c’è un obbligo di legge che prevede che esso sia funzionante entro il 2026, lo abbiamo finanziato con fondi Pnrr e se questi non vengono utilizzati correttamente tornano indietro”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato a margine del convegno dal titolo ‘Adozione ed utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 da parte delle Regioni’. xd8/pc/mca3

