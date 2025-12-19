Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Iacolino “Palermo è capofila”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il Fse è indicativo di una svolta legata al processo di digitalizzazione che è stato voluto dal ministero della Salute che la Regione ha programmato in attività svolte in parte sono svolte dal Cefpas e in parte dagli Ordini dei Medici territorialmente competenti. Palermo è capofila e ha avviato un percorso formativo che riguarda una platea vastissima, circa 7mila operatori sanitari, che si cimenteranno in un nuovo procedimento: alimentare i flussi informativi del Fse per garantire che questo patrimonio comune di informazioni possa essere gestito al meglio da chi deve esercitare un’attività di assistenza che include una continuità fondamentale, un rapporto con i medici di famiglia e con tutti i professionisti anche delle strutture di diritto privato, che concorreranno responsabilmente a formare questo patrimonio a disposizione di tutti”. Così Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, a margine del convegno dal titolo ‘Adozione ed utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 da parte delle Regioni’. xd8/pc/mca3

