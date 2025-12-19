Ultime News

19 Dic 2025 CremonaMusei, da Lions fornetto
per la stampa di schede tattili 3D
19 Dic 2025 Nicola: "Contro la Lazio
servirà la voglia di stupire"
19 Dic 2025 Liturgie natalizie, il calendario
delle celebrazioni
19 Dic 2025 Cna e Credito Padano, nuova alleanza
per sostenere artigiani e Pmi
19 Dic 2025 Paolo Beltrami vice presidente
nazionale dei Giovani Ance
Video Pillole

Furto di derrate alimentari destinate ai pasti in aereo, 4 arresti a Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla procura di Civitavecchia, perché ritenute a vario titolo, responsabili di un furto aggravato di derrate alimentari ai danni di una nota società operante nel settore del confezionamento e del rifornimento dei pasti a bordo degli aeromobili, attiva anche per compagnie aeree di primissimo livello nel panorama mondiale. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine al fatto che gli indagati, alcuni dei quali impiegati presso i magazzini della società e altri esterni, avrebbero preso parte a operazioni illecite di sottrazione e successivo trasporto di prodotti ittici di pregio e di elevatissimo valore commerciale, per un valore complessivo stimato in oltre 30.000 euro, trovati sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia all’interno di un’abitazione privata nel comune di Fiumicino.
L’indagine trae origine da una denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della società, che aveva segnalato ammanchi di merce presso i locali aziendali. Eseguite perquisizioni veicolari e domiciliari, che hanno portato al recupero e alla restituzione alla parte offesa della merce rubata. Al termine dell’udienza di convalida, due dei quattro arresti sono stati convalidati. Nei confronti di tutti gli indagati è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione Polizia giudiziaria. ia/vbo/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...