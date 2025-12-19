Ultime News

19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Video Pillole

Legge di bilancio Lombardia, Fontana “Giudizio positivo. Zero aumenti tasse”

MILANO (ITALPRESS) – “Un giudizio positivo, non dimentichiamo che ancora una volta non aumentiamo nessuna tassa. La pressione nei confronti dei nostri cittadini è sempre la stessa nonostante sia l’ottavo bilancio che approviamo. Abbiamo messo risorse negli ambiti più delicati, sanità e welfare, e nel sostegno alla nostra economia. Stiamo mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale portando avanti il nostro progetto in maniera coerente. I bilanci sono la dimostrazione del lavoro che stiamo facendo”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commentando l’approvazione da parte del consiglio del bilancio di previsione 2026-2028. Interpellato poi sulle critiche delle opposizioni per alcuni “emendamenti mancia” tra cui uno a sua firma da 400mila euro per la riqualificazione di un edificio comunale adibito a biblioteca e sala polifunzionale nel comune di Lozza nel varesotto, Fontana ha risposto che “le opposizioni devono sempre cercare di esser offensive per dimostrare che esistono. Tengo a precisare che l’amministrazione di Lozza è di centrosinistra, questo per dimostrare anche plasticamente che è stata detta una sciocchezza. Un’amministrazione che mi ha detto che mancava in quel comune un centro di aggregazione dove fare incontri con la popolazione e mi hanno detto che sarà intitolato a Roberto Maroni. Queste valutazioni mi hanno indotto a presentare questo emendamento”. “Non dimentichiamo che la mia proposta è stata approvata all’unanimità, forse si sono accorti anche loro che chi aveva detto questa cosa ha detto una sciocchezza”, ha concluso. xh7/pc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...