Un deciso intervento di Regione Lombardia a tutela di un patrimonio culturale, artigianale ed immateriale di straordinario valore, nato a Cremona e divenuto celebre in tutto il mondo per la sua peculiare, assoluta straordinarietà.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, ha presentato un ordine del giorno, approvato in aula, collegato al “Bilancio di previsione 2026-2028” con l’obiettivo di garantire la continuità e il rifinanziamento, per l’annualità 2026, della Legge regionale n. 10 del 18 luglio 2025. La legge è specificamente dedicata alla “Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese”.

“Il valore storico, culturale e identitario della liuteria cremonese è riconosciuto a livello internazionale come una delle massime eccellenze artigianali del mondo,” ha dichiarato Ventura. “La tradizione liutaria rappresenta un patrimonio culturale immateriale di rilievo, la cui continuità dipende dalla tutela delle botteghe artigiane e dalla trasmissione intergenerazionale del sapere.”

L’iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare gli interventi avviati con la fase sperimentale della legge, in un contesto in cui il fenomeno della contraffazione e la concorrenza internazionale rischiano di compromettere la qualità e la reputazione della produzione locale.

“Un sostegno stabile e continuativo contribuirebbe a rafforzare un patrimonio unico al mondo e un settore economico strategico per l’immagine e l’attrattività della Lombardia,” ha aggiunto il consigliere Ventura.

L’ordine del giorno impegna il presidente della Regione e gli assessori competenti a rifinanziare le misure previste dalla legge, compatibilmente con le risorse regionali disponibili a bilancio, qualora il monitoraggio dimostri l’efficacia degli interventi e a mantenere un dialogo costante con gli enti locali, le istituzioni culturali e le rappresentanze del settore per orientare al meglio le priorità di intervento.

“Dare continuità a questa legge significa non solo tutelare un’arte di altissimo livello, ma anche sostenere il settore economico che rende Cremona un faro globale dell’artigianato,” conclude Ventura.

© Riproduzione riservata