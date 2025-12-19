Ultime News

19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Video Pillole

Lombardia, Guidesi “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica”

AGRATE BRIANZA (ITALPRESS) – “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni. Si tratta per noi dell’ultima visita dell’anno in aziende lombarde e fa seguito ad altri incontri già avvenuti nei mesi scorsi in questo stabilimento. È una realtà fortemente innovativa: uno stabilimento che investe in nuove idee sviluppa nuovi prodotti e continua a rinnovarsi. Per questo riteniamo fondamentale che, così come ci credono Regione Lombardia, le istituzioni locali e i lavoratori, vi sia lo stesso impegno e la stessa fiducia anche da parte del board e della proprietà”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in occasione del punto stampa che si è svolto al termine della visita allo stabilimento ST Microelectronics di Agrate Brianza.
mgg/mca3 (Fonte video: Regione Lombardia)

