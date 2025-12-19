Lombardia, Guidesi “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica”





AGRATE BRIANZA (ITALPRESS) – “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni. Si tratta per noi dell’ultima visita dell’anno in aziende lombarde e fa seguito ad altri incontri già avvenuti nei mesi scorsi in questo stabilimento. È una realtà fortemente innovativa: uno stabilimento che investe in nuove idee sviluppa nuovi prodotti e continua a rinnovarsi. Per questo riteniamo fondamentale che, così come ci credono Regione Lombardia, le istituzioni locali e i lavoratori, vi sia lo stesso impegno e la stessa fiducia anche da parte del board e della proprietà”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in occasione del punto stampa che si è svolto al termine della visita allo stabilimento ST Microelectronics di Agrate Brianza.

mgg/mca3 (Fonte video: Regione Lombardia)

