L’azienda cremonese MartinoRossi Spa è ufficialmente un’impresa Great Place To Work – Certified™. Il riconoscimento si basa sul feedback dei dipendenti: nel 2025 l’89% ha definito MartinoRossi “un ottimo luogo di lavoro”, con un punteggio di 22 punti superiore alla media nazionale.

Un traguardo che racconta la cultura aziendale e valorizza gli investimenti degli ultimi anni: percorsi formativi potenziati, iniziative di welfare mirate al benessere e alla conciliazione vita-lavoro, nuove opportunità di sviluppo professionale. Scelte che hanno contribuito a costruire un ambiente più motivante, collaborativo e attento alle esigenze delle persone.

“Come Ufficio HR siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato” commenta Francesca Benedetti HR Manager MartinoRossi “perché rappresenta una conferma concreta dell’impegno quotidiano che dedichiamo alle nostre persone. La certificazione Great Place To Work non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso: ascoltare con costanza, valorizzare i talenti e creare un contesto in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva della crescita aziendale. Questo riconoscimento ci incoraggia a investire ulteriormente nelle aree in cui possiamo crescere ancora”.

Secondo le ricerche Great Place To Work®, le aziende certificate sono più attrattive per i candidati e favoriscono la permanenza dei talenti: offrono maggiore fiducia nei rapporti con i superiori, migliori opportunità di sviluppo e un contesto professionale più stabile e competitivo.

Per MartinoRossi questo risultato è una conferma e, allo stesso tempo, una maggiore responsabilità: continuare a costruire un’azienda in cui cura delle persone e strategia procedono insieme, generando valore per i singoli e per l’impresa.

