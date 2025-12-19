Il Mercato-Villaggio di Natale con Campagna Amica è tra le sorprese di questo Natale 2025. A cura delle aziende agricole di Coldiretti, ha preso avvio il 17 dicembre accanto ai Giardini di piazza Roma (lato Galleria, ex zona taxi) e proseguirà fino a martedì 23 dicembre. Si pone fra gli eventi previsti dal Comune di Cremona nell’ambito di Armonie di Natale a Cremona 2025.

Sotto i gazebo gialli illuminati a festa, gli agricoltori cremonesi (con alcune presenze da altre province) propongono una serie di agri-strenne pensate per le festività, dando ai cremonesi l’occasione di fare un dono nel segno dei sapori del territorio. Sono numerose le aziende agricole protagoniste dell’iniziativa, che si stanno passando il testimone sotto i gazebo gialli issati accanto ai Giardini: così, ogni giorno, i cremonesi possono trovare qualche nuova presenza e proposta.

Per i buongustai c’è la possibilità di preparare da sé la propria strenna, o l’agri-bag natalizia, scegliendo i prodotti delle aziende e componendo il proprio dono.

Il Mercato di Natale di Coldiretti-Campagna Amica è arricchito da una serie di momenti di incontro e animazione. Tra i momenti più attesi c’è anche il concerto di Natale, previsto per sabato 20 dicembre dalle ore 15 alle 16, affidato al coro Hallelujah Singers Gospel Choir Cremona. Poi, per bimbe e bimbi, ci sarà il “laboratorio tra Natale e Natura”, con la Fattoria didattica Maghenzani di Cremona.

Tanti gli appuntamenti anche per domenica 21 dicembre. Nella mattinata, alle ore 11.30, c’è lo show cooking con la cuoca contadina Maria di Cà Bianca, di Castelverde, che propone risotto e salsiccia, offerto in degustazione gratuita. Sempre la Fattoria Cà Bianca, nel pomeriggio, darà vita al laboratorio “Natale in cartavelina”.

Lunedì 22 dicembre, dalle ore ore 9, per tutta la giornata, sarà presente presso il mercato l’intagliatore di frutta e verdura di stagione. Nel pomeriggio, una grande sorpresa: arriva Babbo Natale, con l’aiuto della Fattoria didattica La Sorgente di Montodine. Sempre dedicato ai più piccoli, dalle ore 16:30 è previsto “Il Pacchetto Rosso”, una storia animata a cura di Claudia Scaravonati, con Giulia Maghenzani, di Fattoria didattica Maghenzani. Poi, nella giornata del 23 dicembre, il gran finale.

“Siamo felici e orgogliosi di prendere parte alle “Armonie di Natale 2025”. Le nostre aziende mettono in campo prodotti di qualità, creatività, voglia di fare festa insieme alla nostra comunità, iniziative dedicate a piccoli e grandi – spiega Coldiretti Cremona -. Stiamo mettendo il massimo impegno per dar vita a un’iniziava piena di luce, di spirito natalizio, di incontro tra la campagna e la città. Portiamo i sapori e i colori dell’agricoltura, con l’intento di contribuire ad augurare buone feste alla nostra comunità”.

© Riproduzione riservata