La cifra finale dice 5.000 euro, ma il valore della serata va ben oltre il numero. Il tradizionale appuntamento natalizio della Vanoli Basket, andato in scena al Juliette di Cremona, è stato prima di tutto un momento di comunità: squadra, dirigenti, staff, sponsor riuniti attorno ai colori biancoblù, in un clima autentico e partecipato. Il momento più intenso, quello che ha unito memoria sportiva e impegno sociale, è stato l’asta delle maglie storiche della Vanoli, il cuore pulsante della serata.

Quattordici coppie di canotte, una home e una away per ciascuna stagione, a rappresentare 14 anni di Serie A. Un percorso che ha segnato la storia del club e che la società ha scelto di celebrare devolvendo l’intero ricavato alla Fondazione Occhi Azzurri di Cremona, realtà da sempre vicina alla Vanoli. A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Roberto Spagnoli, responsabile marketing del club: “Abbiamo voluto celebrare questi 14 anni scegliendo giocatori rappresentativi di ogni annata. Quanto raccolto verrà devoluto a una fondazione a cui teniamo particolarmente e da sempre vicina alla Vanoli”.

L’asta ha preso forma maglia dopo maglia, stagione dopo stagione. Le battute iniziali sono state accompagnate anche dal racconto tecnico ed emotivo di coach Pierluigi Brotto, che ha aiutato a ripercorrere storie e caratteristiche dei protagonisti. Alla fine, il totale ha raggiunto quota 5.000 euro, con alcune canotte che hanno acceso la sala: la coppia Vitali–Cusin (2014/15) e Diener–Crawford (2018/19) ha toccato i 900 euro, mentre la più recente Jones–Willis (2024/25) è stata aggiudicata a 800 euro. Forte anche l’interesse per una maglia di Simone Fontecchio, battuta a 700 euro, e per altri nomi simbolo della storia Vanoli come McGee, Johnson-Odom, Happ, Lacey e Hommes.

A introdurre la serata è stato il general manager Andrea Conti: “Il periodo natalizio è un momento da vivere in famiglia, con le persone a cui vogliamo bene. Per noi il bilancio di questo inizio di stagione è positivo e speriamo di confermarci. L’importante è che al palazzetto vi divertiate. Ma soprattutto che stasera vi godiate lo stare insieme. Vi auguro felicità, sorrisi e voglia di condividere. Buon Natale a tutti”.

Poche parole, altrettanto sincere, anche dal presidente Aldo Vanoli: “Sono io che devo ringraziare tutti quelli che sono stati vicini e hanno creduto nello sport. Auguro a tutti un sereno Natale”.

Un passaggio speciale è arrivato da Ruth Vanoli, presidente di Vanoli Young, che ha raccontato il valore identitario delle maglie messe all’asta: “Siamo molto legati a queste maglie perché rappresentano la nostra storia. Dietro c’è il nome di tanti ragazzi, prima che giocatori”.

A dare profondità al gesto solidale è stato infine Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri, che ha ricordato l’origine del progetto e il legame con il centro CR2 Sinapsi, nato per sostenere bambini con malattie genetiche rare come Orlando.

Cristina Coppola

