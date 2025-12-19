Odontoiatri chiedono un nuovo nome che che riconosca la loro natura medica

ROMA (ITALPRESS) – Affermare con chiarezza la natura medica dell’odontoiatria, cambiando anche la denominazione del corso di laurea. Questa l’indicazione emersa durante l’assemblea nazionale dei 106 presidenti delle Commissioni di Albo Odontoiatri (Fnomceo). A proporre quello che non sarebbe un cambiamento solo formale o semantico, ma rappresenterebbe un “passaggio culturale e identitario fondamentale”, rispecchiando appieno il moderno ruolo della professione odontoiatrica e la sua natura medica, è stato il presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Andrea Senna, che ha chiamato a raccolta la Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica, la Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e il Collegio dei Docenti di Odontoiatria, proponendo la costituzione di un Gruppo di lavoro che, attraverso un percorso condiviso, conduca all’adozione della nuova denominazione.

sat/gtr