Tradizione rispettata e apprezzata: Cremona il 18 dicembre ha ricordato in musica il sommo liutaio Antonio Stradivari nell’anniversario della morte. L’ Auditorium G. Arvedi giovedì sera ha ospitato lo STRADIVARImemorialday, concerto che ha portato in scena l’Intonations Ensemble composto da Albena Danailova al violino, Mohamed Hiber al violino, Adrien La Marca alla viola, Ivan Karizna al violoncello e Pablo Barragán al clarinetto con Elena Bashkirova al pianoforte.

Nel concerto il pubblico ha ascoltato l’incantevole suono del violino Stradivari ex Hammerle 1709 di proprietà della Banca Nazionale Austriaca, in prestito a Danailova, prima donna a diventare primo violino della celeberrima Filarmonica di Vienna. Pregevoli anche gli altri archi in scena: un violino Guadagnini, una viola Bergonzi e un violoncello Torelli. L’Intonations Ensemble ha eseguito con vigore e precisione pagine di Mozart, Dvorak, Bartok, Mendelssohn e Martinu conquistando gli applausi del pubblico.

Il servizio di Federica Priori

