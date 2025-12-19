Non si può ancora cantare vittoria, come minimo fino all’approvazione definitiva del bilancio nelle aule parlamentari, ma almeno per il momento da Roma arrivano buone nuove.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, sarebbe in procinto di sbloccare i fondi per la realizzazione del nuovo ponte sull’Oglio all’altezza di Isola Dovarese, con la realizzazione di altre opere viabilistiche particolarmente importanti.

Il progetto, del valore complessivo di 16 milioni di euro e realizzato da Centro Padane srl, è finanziato appunto dal Ministero per circa 14 milioni e mezzo, con la parte restante data Regione Lombardia.

Obiettivo della nuova opera, che affiancherà l’esistente fino alla sua demolizione, quello di superare le attuali problematiche di natura idraulica e statica, per una migliore amalgamazione con il contesto ambientale e paesaggistico del Parco Oglio Sud.

Nel concreto, il ponte sarà sorretto da una struttura in acciaio, con percorsi anche per pedoni e biciclette.

Nel progetto è prevista anche la realizzazione di una rotatoria all’ingresso di Isola Dovarese, per facilitare il traffico da e per il centro abitato.

Un toccasana, dunque, e un aiuto per tutto il territorio, con una totale riqualificazione della strada provinciale 11 che collega l’area cremonese con il casalasco.

E a proposito di progetti infrastrutturali e artistici, via libera da parte di Regione ad altri 500mila euro affidati alla Provincia di Cremona.

Ad essere finanziati il ponte sul Delmona a Pieve San Giacomo, nei lavori in corso di realizzazione della nuova rotonda, con 100mila euro; i lavori di manutenzione straordinaria della facciata del Palazzo Municipale di Vescovato con 200mila euro; la riqualificazione del Parco Ca’ Magna nel comune di Rivolta d’Adda con altri 100mila euro e, con la stessa cifra, il recupero storico del giardino della Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Andrea Colla

