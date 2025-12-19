Carabinieri in Galleria XXV Aprile nel pomeriggio, per sensiblizzare contro il consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti prima di mettersi alla guida: i militari hanno allestito uno stand con materiale informativo, ma anche con una sorta di attività didattica, che hanno proposto a giovani e meno giovani, per mostrare loro gli effetti di una guida non lucida.

“Questo percorso è un’attività che utilizziamo per sensibilizzare i giovani sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di alcol, che comunque sono molto simili” spiega Gabriele Schiaffini, comandante della compagnia dei Carabinieri di Cremona.

“Abbiamo fatto indossare degli occhiali particolari che simulano la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, che annebbiano la vista. Abbiamo quindi chiesto alle persone di fare un semplice percorso, che prevede un superamento di ostacoli molto semplice, che chiunque in un momento di lucidità può percorrere tranquillamente. Ci si rende conto così che con una vista annebbiata dall’utilizzo di sostanze diventa difficile anche fare operazioni molto semplici”.

Insomma, una prova pratica, per capire quale sia il reale rischio che si corre mettendosi al volante sotto l’effetto di sostanze. “Tanti pensano che bevendo un bicchiere in più o fumando poco stupefacente si riesca ad essere ugualmente lucidi” continua Schiaffini. “In questo modo dimostriamo loro che si tratta di una lucidità solo apparente, perché in realtà sotto l’effetto delle sostanze i tempi di reazione sono molto più lunghi, e di conseguenza anche i tempi di frenata quando si guida”.

Allo stand venivano distribuiti anche alcol test usa e getta, ma anche etilometri professionali, per far provare ai giovani come funziona un controllo di questo tipo. lb

