19 Dic 2025 Ats Val Padana e Cremonese unite
contro gioco d'azzardo patologico
19 Dic 2025 Natale Vanoli per Occhi Azzurri
con l'asta delle maglie storiche
19 Dic 2025 Truffato per 17mila euro da
finti carabinieri: due denunce
19 Dic 2025 Maxi operazione dei carabinieri
Sventati furti a Sospiro
19 Dic 2025 Messa a punto acustica strumenti
Liutai in workshop all'Auditorium
Tg News – 19/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bce, i tassi restano ancora invariati
– Il turismo leva decisiva per il Pil italiano
– Carte di pagamento, crescono le frodi digitali
– Contributi artigiani e commercianti, avvisi bonari in arrivo
sat/abr/gsl

