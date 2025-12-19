Ultime News

19 Dic 2025 Voci ed emozioni: la magia
del Natale alla Capra Plasio
19 Dic 2025 Calci e minacce per aver difeso un
minore dal bullo. "Ho ancora paura"
19 Dic 2025 Coldiretti-Confartigianato: donata
al vescovo statuina per il presepe
19 Dic 2025 Liuteria: "Rifinanziare la legge
per tutelare eccellenza artigiana"
19 Dic 2025 Scoprire l'ebraico antico:
a Sospiro un corso in Parrocchia
Tg Sport – 19/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Neres e Hojlund battono un brutto Milan, Napoli in finale
– La Fiorentina non si sveglia dall’incubo, ko anche a Losanna
– L’Olimpia si ferma contro il Fenerbahce, decisivo l’ultimo quarto
– La nuova Ferrari il 23 Gennaio a Fiorano, il nome resta un segreto
– Volley, per Perugia è semifinale con la morte nel cuore
