Tg Sport – 19/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Neres e Hojlund battono un brutto Milan, Napoli in finale
– La Fiorentina non si sveglia dall’incubo, ko anche a Losanna
– L’Olimpia si ferma contro il Fenerbahce, decisivo l’ultimo quarto
– La nuova Ferrari il 23 Gennaio a Fiorano, il nome resta un segreto
– Volley, per Perugia è semifinale con la morte nel cuore
