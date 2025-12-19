Ultime News

19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Toscana, Giani “Con legge bilancio realizzati investimenti e sviluppati servizi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana e i toscani hanno oggi una possibilità attraverso il bilancio della regione di vedere realizzati investimenti, sviluppati i servizi, di sentire che le basi per il sistema sanitario, che sia in qualche modo il migliore o fra i migliori in Italia, ci sono tutti per il 2025”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani commentando l’odierna approvazione del bilancio regionale 2026-2028, avvenuto da parte del Consiglio regionale toscano. “Un bilancio di 12,8 miliardi, un bilancio che vede destinato alla sanità da 8 miliardi e 270 milioni, che vede aumentata la capacità di investimento della regione su infrastrutture, sui servizi, su quello che riteniamo essere utile per le toscane e i toscani – ha aggiunto Giani -. Devo dire che è stato anche un modo l’approvazione di bilancio per collaudare rapporti fra maggioranza e opposizione che sono stati molto forti, ma che poi nel comune interesse hanno visto centrare alcuni obiettivi comuni e con questi anche evitare ostruzionismi e poter votare in tempo per non arrivare all’esercizio provvisorio, ma invece dal primo gennaio avere tutta la capacità di intervento, di spesa, di azione per gli assessorati e per quelle che sono le nostre direzioni”.

