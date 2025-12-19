Ue, Meloni “Sull’Ucraina prevalso il buon senso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles, al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-27. “Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio Europeo, particolarmente su due temi che per noi erano i più importanti. Il primo era quello di garantire il necessario supporto all’Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario, il secondo era il rinvio sul Mercosur”, ha sottolineato la premier.

Fonte video: Palazzo Chigi