Cronaca

Voci ed emozioni: la magia
del Natale alla Capra Plasio

Ieri pomeriggio piazza Sant’Agostino si è trasformata in un luogo di gioia, musica e condivisione grazie alla festa di Natale organizzata dalla scuola primaria Capra Plasio.

I bambini hanno dato vita ad un intenso momento di elevazione musicale, diventando protagonisti del percorso “Le voci dell’anima”, avviato a inizio anno scolastico. Attraverso il canto, gli alunni hanno espresso emozioni, sentimenti e messaggi di pace, regalando al pubblico un’esperienza carica di significato.

Il repertorio proposto ha incluso brani di Marco Frisina e canti natalizi, scelti per sottolineare il Natale come festa di pace e momento magico, soprattutto per i più piccoli. Al centro dell’iniziativa, il diritto dei bambini a vivere con serenità il proprio tempo di crescita, imparando ad ascoltare le proprie emozioni e a dare loro voce. Una voce che ha saputo riempire di gioia e serenità una piazza gremita di famiglie e cittadini.

Ospiti di eccezione dell’evento, Babbo Natale e uno dei suoi elfi: la maestra Serena Mainetti ha prestato voce e corpo al celebre personaggio in rosso, accolto con sorpresa ed entusiasmo da grandi e piccoli.

Anche quest’anno i docenti della scuola hanno voluto rivolgere gli auguri alle famiglie attraverso un momento di spensierata condivisione, offrendo un dono semplice ma prezioso: un coro di 250 bambini riuniti sotto un albero colorato, realizzato dalla creativa maestra Raffaella Cola.

Un pomeriggio che ha saputo unire musica, emozioni e comunità, ricordando a tutti il vero significato del Natale.

