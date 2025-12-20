Venerdì a Bologna si è svolta la cerimonia di premiazione del bando di concorso “Attualità delle idee di Alcide De Gasperi per il futuro dell’Unione europea”, promosso dall’Istituto De Gasperi e dal Center for Constitutional Studies and Democratic Development dell’Università Johns Hopkins – SAIS Europe di Bologna, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.

Il concorso prevedeva la partecipazione attraverso la scrittura di un saggio inedito sul tema.

Vincitore del premio è stato il cremonese Michele Bellini, autore di un elaborato che ha messo in luce la visione politica dello statista trentino e il suo contributo determinante al processo di integrazione europea, evidenziando come e perché l’ispirazione di De Gasperi possa ancora rappresentare un riferimento fondamentale per l’Europa in una fase così delicata della sua storia.

Alla cerimonia sono intervenuti Giorgio Tonelli, presidente dell’Istituto De Gasperi, Carlo Monti, socio della Fondazione Carisbo, e il professor Justin Frosini, Direttore del CCSDD e membro della commissione scientifica che ha valutato gli elaborati in concorso.

Il premio è stato consegnato da Romano Prodi, già presidente del Consiglio dei Ministri e presidente della Commissione europea.

L’iniziativa si è inserita nella rassegna dedicata ad Alcide De Gasperi organizzata a Bologna presso Palazzo d’Accursio, sede del Comune, che ha previsto diversi appuntamenti tra l’11 e il 20 dicembre.

