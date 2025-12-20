Ultime News

20 Dic 2025 Rinnovato il bando anti bullismo
Ventura: "Avanti con prevenzione"
20 Dic 2025 Fondazione Sospiro premia chi ha
contribuito al calendario sociale
20 Dic 2025 Il centro di Cremona si accende:
è corsa ai regali di Natale
20 Dic 2025 In arrivo 2 milioni di euro per
ammodernare gli edifici pubblici
20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
Buonfiglio “Milan-Como a Perth? Spero che scelte siano valutate a tutela atleti”

ROMA (ITALPRESS) – “Milan-Como? Non sono allenato a questo tipo di visione, sono allenato a ciò che fanno le nostre federazioni che pianificano il calendario per tempo. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate soprattutto a tutela degli atleti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dei Premi ASI Sport & Cultura al Salone d’Onore, parlando della partita di Serie A che si disputerà a Perth il prossimo 8 febbraio con un arbitro che dovrebbe essere asiatico o australiano.

