“La Lazio è una squadra forte, ma la Cremonese deve avere la voglia di stupire, perché la nostra filosofia è quella di rompere le scatole a tutti”, con queste parole il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha presentato la partita in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico. In conferenza stampa, l’allenatore ha analizzato alla perfezione i tanti pregi della squadra allenata da Maurizio Sarri: la bravura nell’occupare gli spazi e nel proporre sempre gioco, la forza della seconda miglior difesa del campionato, un portiere primo in Serie A per clean sheet. Ma allo stesso tempo Nicola ha specificato che esistono le situazioni sulle quali insistere per provare a fare male ai prossimi avversari.

Come sempre, quindi, da parte della Cremonese c’è il massimo rispetto per la squadra che si affronta, ma allo stesso tempo c’è la voglia di sorprendere ancora, come già accaduto con altre big in questo splendido avvio di campionato.

I grigiorossi potrebbero lasciare il pallino del gioco in mano alla Lazio, con un atteggiamento attendista, pronti a colpire con rapidità ed efficacia, un po’ come accaduto di recente nella serata di Bologna.

La Lazio si presenta alla sfida galvanizzata dal successo nell’ultimo turno contro il Parma, conquistato in nove uomini contro undici. Sarri dovrà rinunciare agli squalificati Basic e Zaccagni, oltre a Rovella e Isaksen infortunati, ma anche Dia e Dele-Bashiru, impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali. Ma anche Nicola dovrà fare i conti con le assenze.

I grigiorossi saranno animati dalla voglia di riscattare il ko di Torino, caratterizzato da un rigore netto negato nel finale da arbitro e Var. Quello con la Lazio sarà il penultimo impegno del 2025 per i grigiorossi, che poi chiuderanno l’anno allo Zini domenica 28 dicembre contro il Napoli campione d’Italia in carica. Due impegni proibitivi, in cui fare punti e muovere la classifica sarà difficilissimo. Ma questa Cremo, per dirla alla Nicola, ha tanta voglia di stupire ancora.

