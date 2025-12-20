Al termine di Lazio-Cremonese, il centrocampista grigiorosso Alberto Grassi è intervenuto in zona mista. Ecco le sue dichiarazioni.

Punto meritato per quanto visto in campo?

“Direi di sì, abbiamo concesso poche occasioni e credo che il primo tiro in porta sia arrivato intorno al sessantesimo. Siamo stati bravi”.

Potevate osare di più per vincere oppure avete fatto la partita che vi aspettavate?

“Sappiamo che loro sono ottimi palleggiatori, abbiamo fatto un’ottima partita in fase difensiva e forse avremmo potuto palleggiare di più a nostra volta nel primo tempo”.

Quale step di crescita deve fare la Cremonese?

“L’obiettivo è solamente la salvezza, finché non c’è la matematica nulla è deciso. Bisogna essere umili e continuare a lavorare come stiamo facendo, siamo un gruppo umilissimo e dobbiamo andare avanti così”.

L’ultimo impegno dell’anno è contro il Napoli. Come preparerete la gara?

“Sfidiamo i campioni in carica e sono una squadra molto forte, noi dobbiamo solo preparare la partita con grande umiltà e continuare su questa strada”.

