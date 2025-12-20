”Ieri a Palazzo Pirelli, durante la seduta di Bilancio 2026-2028, è stato approvato un subemendamento alla Legge di Stabilità che chiede di finanziare, per i prossimi quattro anni, interventi per edifici appartenenti al patrimonio della Provincia di Cremona, funzionali allo svolgimento di attività istituzionali”.

Lo dichiara il consigliere regionale leghista Riccardo Vitari: “Regione Lombardia stanzierà 41.600 euro per il 2026, 500.000 per il 2027, 750.000 per il 2028 e 708.400 per il 2029. Gli interventi saranno attuati secondo un programma concordato tra la Regione e la Provincia di Cremona”.

“Sono”, spiega Vitari, “fondi che andranno a riammodernare o valorizzare edifici appartenenti al patrimonio della Provincia di Cremona, per l’ erogazione di servizi, anche nell’ambito delle funzioni regionali. Preservarli è fondamentale non solo per tutelare il patrimonio culturale e l’identità del territorio, ma anche per renderli più funzionali, sicuri ed energeticamente efficienti, trasformandoli in risorse a vantaggio delle nostre comunità”.

