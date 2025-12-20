I carabinieri di Cremona hanno denunciato un 24enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e lo hanno segnalato alla Prefettura per stupefacenti. Ieri sera, poco dopo le 21.30, durante il servizio di vigilanza del territorio, i militari, poco fuori dalla città, hanno controllato il giovane che si trovava alla guida della sua auto.

Hanno notato che era particolarmente nervoso e lo hanno perquisito, controllando a fondo anche il veicolo. In una tasca hanno trovato un involucro contenente circa 7 grammi di hashish, detenuti per uso personale, mentre in un vano portaoggetti c’era un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Coltello e droga sono stati sequestrati e il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria e segnalato all’autorità amministrativa.

