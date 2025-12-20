Le pagelle di Lazio-Cremo:
voti alti per i grigiorossi
AUDERO 6,5 – Sempre attento e preciso negli interventi.
TERRACCIANO 6,5 – Utile anche in fase di possesso, difende con attenzione.
BASCHIROTTO 7 – Domina il duello individuale con Castellanos.
FOLINO 6 – Attento in fase difensivo, a volte impreciso nell’impostazione.
BARBIERI 7 – Spinge sulla destra con enorme continuità, sempre più in crescita.
GRASSI 6,5 – Prova di sostanza e qualità, il suo rientro porta anche esperienza in mezzo al campo.
BONDO 6,5 – Gestisce bene palloni delicati e difende con grinta.
JOHNSEN 6,5 – Il suo dinamismo mette in difficoltà a più riprese il centrocampo della Lazio.
PEZZELLA 6,5 – Argina Cancellieri e si propone nella metà campo avversaria.
BONAZZOLI 6 – Ottima palla per Vardy nella ripresa, fatica a rendersi pericoloso.
VARDY 5,5 – Fallisce la più grande chance della partita, mettendo alto di testa da ottima posizione.
CECCHERINI 5,5 – Rimedia un cartellino rosso, probabilmente salva il risultato.
VANDEPUTTE 6 – Rischia nella gestione del possesso nel finale, ma il suo ingresso resta comunque positivo.
ZERBIN 6 – Il suo dinamismo risulta utile negli ultimi 20 minuti.
SANABRIA 6 – Prova a dare peso offensivo, ma non punge.
F. MUSSOLINI sv
Simone Guarnaccia – inviato a Roma