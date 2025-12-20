Ultime News

Sport

Bonazzoli e Cataldi

AUDERO 6,5 – Sempre attento e preciso negli interventi.

TERRACCIANO 6,5 – Utile anche in fase di possesso, difende con attenzione.

BASCHIROTTO 7 – Domina il duello individuale con Castellanos.

FOLINO 6 – Attento in fase difensivo, a volte impreciso nell’impostazione.

BARBIERI 7 – Spinge sulla destra con enorme continuità, sempre più in crescita.

GRASSI 6,5 – Prova di sostanza e qualità, il suo rientro porta anche esperienza in mezzo al campo.

BONDO 6,5 – Gestisce bene palloni delicati e difende con grinta.

JOHNSEN 6,5 – Il suo dinamismo mette in difficoltà a più riprese il centrocampo della Lazio.

PEZZELLA 6,5 – Argina Cancellieri e si propone nella metà campo avversaria.

BONAZZOLI 6 – Ottima palla per Vardy nella ripresa, fatica a rendersi pericoloso.

VARDY 5,5 – Fallisce la più grande chance della partita, mettendo alto di testa da ottima posizione.

CECCHERINI 5,5 – Rimedia un cartellino rosso, probabilmente salva il risultato.

VANDEPUTTE 6 – Rischia nella gestione del possesso nel finale, ma il suo ingresso resta comunque positivo.

ZERBIN 6 – Il suo dinamismo risulta utile negli ultimi 20 minuti.

SANABRIA 6 – Prova a dare peso offensivo, ma non punge.

F. MUSSOLINI sv

Simone Guarnaccia – inviato a Roma

© Riproduzione riservata
