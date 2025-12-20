Ultime News

20 Dic 2025 Rinnovato il bando anti bullismo
Ventura: "Avanti con prevenzione"
20 Dic 2025 Fondazione Sospiro premia chi ha
contribuito al calendario sociale
20 Dic 2025 Il centro di Cremona si accende:
è corsa ai regali di Natale
20 Dic 2025 In arrivo 2 milioni di euro per
ammodernare gli edifici pubblici
20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
Video Pillole

Manovra, Tajani “Commissioni al lavoro, si sta di nuovo accelerando”

TORINO (ITALPRESS) – “Sono al lavoro le commissioni quindi i tempi stanno di nuovo accelerando, faremo Natale con la manovra approvata al Senato, poi tra Natale e Capodanno si andrà ad approvarla alla Camera. C’è stata una riunione perché abbiamo dovuto verificare che da un punto di vista giuridico non si potevano fare altre cose con un altro decreto, ma bisognava riscrivere il maxiemendamento”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dei lavori sulla manovra a margine di un evento all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

