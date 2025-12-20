Ultime News

20 Dic 2025 Droga, operazione della polizia
Maxi controlli: arresti e denunce
20 Dic 2025 Travolgente concerto Gospel
al teatro Ponchielli di Cremona
20 Dic 2025 Babbi Natale in giro per Soresina:
dolci ai bimbi e sostegno per Aido
20 Dic 2025 Cresce la onlus per "Azzo": in due
anni donazioni per 30.000 euro
20 Dic 2025 A Bologna Bellini premiato da
Prodi per concorso su De Gasperi
Medicina Top – 20/12/2025

MILANO (ITALPRESS) – Sordità, ictus e il modo migliore in cui i genitori possono affrontare la separazione, quando è necessaria: sono i temi della settantesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Andrea Franzetti, direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo; Mauro Silvestrini, direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche; Carlo Trionfi, psicologo, psicoterapeuta e direttore scientifico del Centro Studi Famiglia.
