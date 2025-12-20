Ultime News

20 Dic 2025 Rinnovato il bando anti bullismo
Ventura: "Avanti con prevenzione"
20 Dic 2025 Fondazione Sospiro premia chi ha
contribuito al calendario sociale
20 Dic 2025 Il centro di Cremona si accende:
è corsa ai regali di Natale
20 Dic 2025 In arrivo 2 milioni di euro per
ammodernare gli edifici pubblici
20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
Video Pillole

Milano-Cortina, Buonfiglio “L’importante è arrivare preparati”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un po’ di scaramanzia nell’esprimere pronostici. L’importante è arrivare preparati. Quando sei preparato e sei consapevole di aver fatto quel che dovevi nel minimo dettaglio, l’unico avversario sei te stesso. Nel momento in cui riesci ad estraniarti da tutto quello che hai intorno, arriverà una buonissima prestazione, il che vuol dire successo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dei Premi ASI Sport & Cultura al Salone d’Onore, parlando delle previsioni per Milano-Cortina.

mec/gm/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...