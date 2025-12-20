Torrisi (SAC) “Possiamo pensare ad aeroporto Catania come hub del Mediterraneo”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il nuovo terminal ci consente di guardare al futuro e a quella visione di Hub del Mediterraneo che riguarda non solo Catania, ma anche l’aeroporto di Comiso. Procederemo all’abbattimento nel più breve tempo possibile. Abbiamo combattuto contro una certa burocrazia che ci ha fatto accumulare importanti ritardi ed è stato un peccato”. Così Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC, nel giorno della demolizione del Terminal Morandi all’aeroporto di Catania.

