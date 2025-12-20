Ultime News

20 Dic 2025 Rinnovato il bando anti bullismo
Ventura: "Avanti con prevenzione"
20 Dic 2025 Fondazione Sospiro premia chi ha
contribuito al calendario sociale
20 Dic 2025 Il centro di Cremona si accende:
è corsa ai regali di Natale
20 Dic 2025 In arrivo 2 milioni di euro per
ammodernare gli edifici pubblici
20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
Video Pillole

Torrisi (SAC) “Possiamo pensare ad aeroporto Catania come hub del Mediterraneo”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il nuovo terminal ci consente di guardare al futuro e a quella visione di Hub del Mediterraneo che riguarda non solo Catania, ma anche l’aeroporto di Comiso. Procederemo all’abbattimento nel più breve tempo possibile. Abbiamo combattuto contro una certa burocrazia che ci ha fatto accumulare importanti ritardi ed è stato un peccato”. Così Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC, nel giorno della demolizione del Terminal Morandi all’aeroporto di Catania.

xo5/fsc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...