Ieri sera a teatro Ponchielli lo Spirit Gospel Choir diretto da Andrea Zermani, con la straordinaria partecipazione del Reverendo Trini Lopez Massie, ha regalato al pubblico una serata intensa e carica di emozioni, tra musica, condivisione e spirito natalizio.

Il coro, composto da oltre 40 elementi, ha interpretato sia canti della tradizione gospel, sia nuovi brani, tra cui “Worthy to be praised” composto proprio dal Reverendo Trini Lopez che attualmente è Ministro del Culto presso la Chiesa Battista di Mt. Ararat a Pittsburgh.

Il concerto è stato offerto dal Credito Padano ai propri soci per festeggiare i 130 anni di fondazione. Lo spettacolo è stato preceduto da un momento speciale che ha visto la premiazione di alcuni soci per la loro permanenza di oltre 50 anni nella compagine della banca. Un modo autentico per chiudere un percorso fatto di persone, valori e comunità.

