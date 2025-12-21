All’I.I.S. “L. Einaudi” non è Natale senza la tradizionale consegna delle borse di studio agli studenti che si sono distinti nelle attività effettuate nell’anno scolastico 2024/2025, alla maturità (Daniela e Michela Gritti, Celeste Libero Pastorelli, Francesco Ceruti, Andrea Dimone, Alessia Priori, Sara Guarneri, Sara Mazzini, Sophia Maria Menditto, Samah Hassari, Giulia Cichi, Yassmine Ben-Eloumda, Maria Cristina Carotti, Alessia Pini, Nicolò Bergamaschi, Liye Yang, Jennifer Ajazi) o per il profitto (Iolanda Olivari, Sara Karim, Brikela Cela, Cristian Abbruzzese, Alyssa Picozzi, Abd El Whahaab Hassan Fathy, Manbir Singh, Alice Edossi, Benedetta Fausto Piccinotti, Carmela Maiello, Gloria Mazzara).

Affiancata dalla vice Federica Gaboardi, la preside Nicoletta Ferrari ha aperto la cerimonia con i ringraziamenti alle autorità, rivolgendo una menzione speciale al prefetto Antonio Giannelli, che si è molto prodigato a favore dell’iniziativa.

La dirigente si è inoltre dichiarata riconoscente nei confronti dei benefattori, tra cui Enrico Mainardi dell’Associazione Industriali, che ha aderito prontamente al progetto.

Alla festa hanno partecipato alcuni degli enti e delle realtà del territorio, con cui la scuola collabora da lungo tempo, come la Guerino Vanoli Basket S.r.l., rappresentata da Roberto Spagnoli, responsabile del marketing, e dall’allenatore Pierluigi Brotto, che hanno donato magliette ai ragazzi; presenti anche il “Gruppo Volontari Mura” di Pizzighettone con Sergio Barili e Diego Rossi e l’associazione “A Vale…sempre con noi” di Marco Plodari.

Riccardo Trioni ha portato i saluti e gli auguri del provveditore Imerio Chiappa. Monica Bocchi ha consegnato personalmente il “Varasi” ad Anita Micheli e Marco Scotuzzi, i più meritevoli di prima e seconda enogastronomia, mentre Gianluca Galimberti e la moglie Anna Maria Bertozzi hanno assegnato un riconoscimento a Denise Arena, Alex Bertolini, Mabel Kodua, Sara Mazzini e Celeste Libero Pastorelli, per ricordare la figlia Chiara, studentessa di sala bar, scomparsa nel novembre 2024.

Tra i premi storici, vanno citati il “Persegani” a Serena Bonezzi ed Andrea Caporali, eccellenti nella Lingua italiana, il “Superti” a Noemi Bolzoni e Sukhpreet Kaur per il miglior punteggio negli indirizzi Turismo e Servizi commerciali, il “Mazzolari” a Veronica Paola De Martino, la più brava della classe terza, il “Maestro Giacomo Rota” a Giulia Guttilla di Cicognolo.

