Tra messaggi e social, articoli più o meno clickbait, notizie flash e nuove tecnologie sempre più evolute, cadere nelle fake news è un rischio sempre più concreto a attuale.

Se il limite tra realtà e menzogna è – oggi più che mai – così labile, come fare a districarsi in questo dedalo?

Per dare qualche consiglio nella mattinata di giovedì è arrivato a Cremona, nell’aula magna dell’Istituto Torriani, il giornalista di lungo corso David Puente.

Esperto di settore, vicedirettore del sito web nazionale Open al fianco di Enrico Mentana, conosciuto con il soprannome di “cacciatore di bufale“, Puente durante un incontro di un paio d’ore ha dialogato con gli studenti, spiegando un fenomeno oggi più che mai importante, per i ragazzi e non solo.

“È importante per tutti in realtà, non solamente per loro – commenta Puente -. Spero che attraverso questo incontro la nozione si diffonda un po’ anche nelle case, nelle proprie realtà locali, perché tutto quello che riguarda le fake news non riguarda solamente le tematiche internazionali: riguardano anche e soprattutto noi, riguarda la nostra vita quotidiana“.

“Questo incontro nasce dall’idea che sia un tema importantissimo al giorno d’oggi – aggiunge Riccarda Gavazzi, referente dell’iniziativa e docente di lettere del Torriani – da affrontare, anche perché, se riguarda tutti, ancora di più una scuola con una forte vocazione tecnologica. Oggi Puente ci aiuta a capire tecnicamente come si può fare: siamo poi continuamente tartassati anche da truffe, bufale, tutte cose che possono farci male anche a livello di salute ed economia“.

Ma come riconoscere quindi le false notizie? Da Puente arriva qualche consiglio.

“A volte sono molto ben nascoste, sono molto insidiose – spiega il giornalista -; bisogna stare attenti a quelle che possono generare molte emozioni, possano essere positive o negative; appunto c’è la speranza che è molto attrattiva, però poi c’è anche la rabbia, l’odio che possono alimentarne anche altre“.

“Quindi – prosegue – la prima cosa che dobbiamo fare è stare attenti a quelle che sono le nostre reazioni, essere più oggettivi e cercare di non perdere il tempo, usarlo al meglio per verificare se quella notizia effettivamente è vera oppure no. Ce ne sono di tutti i tipi: quelle che arrivano sui cellulari via sms, attraverso le notizie social, anche purtroppo nel tg. Errare e umano, però l’importante è sempre verificare“.

Tra le tematiche scelte per la mattinata, in vista anche della notte dei musei del Torriani, le fake news sulla sostenibilità ambientale e sulle diverse guerre in corso, oltre naturalmente alla tanto chiacchierata intelligenza artificiale.

“È chiaro che il tema principale da questo punto di vista è l’intelligenza artificiale – aggiunge in merito Puente – che è arrivata prepotentemente: in pochissimi anni ha fatto passi da gigante. Personalmente, penso ci sia molta credulità riguardo a questi contenuti, ci ‘cascano’ in moltissimi; anche dal nostro lato però, da chi verifica, comunque abbiamo ancora i mezzi e troviamo sempre comunque qualche elemento che ci aiuta a verificare se questi sono elementi veri o falsi. Dobbiamo correre più veloci di loro“.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata