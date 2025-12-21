Cremonese, contro la Lazio senza
paura: un punto grazie al coraggio
Un punto prestigioso, sul campo di un avversario affamato di risultati per andare a caccia di un piazzamento europeo. La Cremonese disputa una grande partita all’Olimpico contro la Lazio, gioca alla pari, o anche meglio degli avversari, e ottiene un pari utile ai fini della classifica.
Partono forte i grigiorossi, che sfruttano gli errori dei padroni di casa. Guendouzi dopo 5 minuti consegna palla a Bonazzoli, che cerca l’eurogol quasi da centrocampo, ma mette alto. Poco dopo lo stesso Bonazzoli intercetta un passaggio di Marusic e cerca una conclusione a giro da fuori, ma senza centrare la porta. Il primo tempo è piuttosto bloccato, ma nella ripresa la partita cambia.
Al minuto 52 la chance più grande dell’intero match capita sulla testa di Vardy, su assist delizioso di Bonazzoli, ma l’attaccante inglese tutto solo sul secondo palo mette alto. Si vede anche la Lazio con Noslin, servito in profondità da Guendouzi, ma il 14 biancoceleste calcia largo. La Cremo però dà la sensazione di poter far male: Johnsen guida una ripartenza e tira dal limite, la retroguardia dei padroni di casa respinge, Bonazzoli dalla destra cerca la conclusione, Provedel blocca in due tempi. Nel finale il brivido. Vandeputte perde una palla insidiosa nella metà campo avversaria, la Lazio riparte con Guendouzi che, nonostante la trattenuta di Pezzella riesce comunque a servire Cancellieri. L’esterno della Lazio si presenta tutto solo davanti ad Audero, ma da dietro Ceccherini va in scivolata, lo stende, rimedia il cartellino rosso, ma di fatto salva il risultato. Sulla seguente punizione dal limite infatti Cataldi sfiora l’incrocio dei pali.
Evitata una beffa che sarebbe stata a dir poco ingiusta, visto che la Cremo, per quanto dimostrato, avrebbe addirittura meritato qualcosa in più del pari. Grigiorossi ora a quota 21 punti, domenica 28 dicembre allo Zini arrivano i campioni d’Italia in carica del Napoli.
Simone Guarnaccia – inviato a Roma