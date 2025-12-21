Una serata intensa, capace di unire emozione, grande musica e solidarietà: il Teatro Ponchielli di Cremona ha accolto con entusiasmo “Un Natale di Musica e Cuore”, il Concerto di Natale Pop Gospel promosso da Medea Odv, che sabato ha fatto registrare una calorosa partecipazione di pubblico e un successo condiviso.

A guidare il pubblico nel corso della serata è stata Nicoletta Tosato di CR1, che con Matteo Lazzari ha accompagnato i vari momenti del concerto con sensibilità e professionalità. L’emittente CR1 trasmetterà il concerto in differita il 26 dicembre alle ore 20.30, sul canale 19, sul sito www.cr1.it e sull’app, permettendo così anche a chi non era presente di rivivere le emozioni della serata.

Protagonista assoluto dell’evento è stato il Sixth Pop Gospel Choir, diretto dal Maestro Massimo Ardoli, capace di trascinare la platea in un viaggio musicale coinvolgente e profondo. Accanto al coro, le voci soliste di Elena Ravelli e Diego Favagrossa hanno emozionato con interpretazioni intense e ricche di pathos, sostenute dall’eccellente accompagnamento musicale di Francesco Lazzari, Maurizio Tadioli e Simone Conti.

Il repertorio, costruito su brani natalizi e pop rivisitati in chiave gospel, ha trasformato il Teatro Ponchielli in un luogo di autentica condivisione: applausi calorosi, pubblico partecipe e un’atmosfera carica di energia positiva hanno scandito l’intera serata. La musica, potente e avvolgente, si è fatta linguaggio universale di gioia, speranza e riflessione.

Ma Un Natale di Musica e Cuore è andato ben oltre il concerto. L’iniziativa ha rappresentato un forte messaggio di vicinanza alle persone che affrontano la malattia oncologica e alle loro famiglie, per le quali il periodo natalizio può essere particolarmente delicato. Attraverso la musica, Medea Odv ha acceso una luce di speranza, ricordando come solidarietà, ascolto e umanità possano davvero fare la differenza.

Una serata che ha saputo toccare il cuore, trasformando il Natale in un gesto concreto di amore e condivisione: un Natale che canta, che cura, che unisce.

