È stata inaugurata sabato pomeriggio la tradizionale mostra dei soci dell’Aics Cremona in Arte, allestita negli spazi del Borsino della Camera di Commercio e suddivisa in due sezioni: pittura e grafica, con opere di autori affermati accanto a giovani e a emergenti.

Durante il vernissage la presidente del sodalizio, Cristina Colaianni, ha evidenziato l’eterogeneità dei linguaggi espressivi che si possono cogliere scorrendo i quadri in esposizione, mentre la presidente provinciale dell’Aics, Enrica Lena, si è soffermata sul valore dell’iniziativa.

A seguire, Simone Fappanni ha presentato i lavori che compongono la collettiva. “Questa mostra si configura come un vero e proprio caleidoscopio di linguaggi, stili e sensibilità, in cui ogni opera contribuisce a costruire un racconto corale fatto di figurazione, ricerca contemporanea, attenzione al segno, al colore e alla materia” sottolinea il critico.

“Emerge con chiarezza la volontà di ciascun artista di confrontarsi con il proprio percorso e con quello degli altri, dando vita a un dialogo fertile e mai scontato, capace di restituire la vitalità dell’associazione e la qualità del lavoro svolto nel tempo, in un equilibrio tra esperienze consolidate e spinte verso nuove sperimentazioni”.

Si possono ammirare i pezzi di Vanessa Azzali, Georgia Panelli, Roberta Gotri, Oscar Marzaroli, Mariarosa Mosca, Pierluigi Mosconi, Lucia Rossi, Marisa Bellini, Elvinita Bragadini, Loredana Boldini, Giorgio Carletti, Maria Cavaggioni, Stefania Colaianni, Alberto Costa, Emi Ferrari, Sheila Soregaroli, Marinella Ferrero, Mirella Valenti e Maria Grazia Cimardi.

Sono previste la perfomance di Syrenia (il 26 alle 17.30), una dimostrazione di acquerello di Fulvio Fiorini (il 27 alle 17), e le improvvisazioni musicali di Rocco Gelsomino e Georgia Panelli (il 28 alle 16).

La rassegna, allestita negli spazi via Solferino 29, può essere visitata gratuitamente fino al 28 dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 19,00; sarà chiusa il giorno di Natale. L’ingresso è libero.

