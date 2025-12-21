Ultime News

Incendio e fumo a Casanova
del Morbasco, viabilità nel caos

Caos in via Sesto, all’altezza di Casanova del Morbasco, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio a causa di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una corte chiusa.

Secondo una prima ricostruzione degli operatori, giunti in loco tempestivamente, sembra si sia trattato di alcune ramaglie date alle fiamme e lasciate bruciare senza controllo.

Un’alta colonna di fumo nero si era levata nell’aria, mettendo i residenti in allarme e inducendoli a chiamare i soccorsi. Le operazioni di spegnimento hanno comportato un temporaneo blocco della viabilità, con conseguente formazione di code. lb

