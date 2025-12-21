Un momento intenso di gioia e di emozione in uno dei luoghi simbolo di Cremona, la piazzetta di Santa Lucia, antistante la chiesa. E’ stato il Natale dei bambini e delle maestre e dei maestri della Scuola dell’infanzia Sacra Famiglia di Cremona. I piccoli hanno creato tutti insieme, con i loro costumini e la loro allegria “Il teatro del Presepe!” per celebrare il Natale. Colori, luci e momenti di preghiera per tutti loro ma anche per i presenti: insieme hanno reso magico un posto speciale, animato dalla loro voglia di vivere, di sorridere e di imparare. Come solo loro sanno fare

