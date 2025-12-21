Ultime News

21 Dic 2025 Christmas Run, grande spettacolo
per la corsa dei Babbi Natale
21 Dic 2025 Consigli contro le fake news:
Torriani a lezione da David Puente
21 Dic 2025 Casalmorano a Natale ha
il suo angolo granny
21 Dic 2025 Borse di studio sotto l’albero
di Natale all’istituto Einaudi
21 Dic 2025 90 anni fa l'oro alla patria
Ecco come andò a Cremona
Video Pillole

Spari da auto, donna ferita a Palermo. Le immagini dal luogo della sparatoria

PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata in nottata a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di fucile. L’episodio è avvenuto a piazza Nascè intorno alle 2:30: la donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Gli spari sono partiti da un’auto, che poi nella fuga ha anche investito due pedoni, ferendoli in modo lieve. Nel video le immagini dal luogo dell’accaduto la mattina dopo.
