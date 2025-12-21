Ultime News

21 Dic 2025 Lasciati senza cibo: proprietari
denunciati per le morti e l'orrore
21 Dic 2025 Inaugurata al Borsino la mostra
dei soci dell’Aics Cremona in Arte
21 Dic 2025 Opportunità per studenti cremonesi
La formazione a fianco dei giudici
21 Dic 2025 La piazzetta di Santa Lucia
animata da "Il Teatro del Presepe!"
21 Dic 2025 Minori stranieri non accompagnati:
"Ormai un fenomeno strutturale"
Video Pillole

Tg Ambiente – 21/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Dal mare all’energia, Green Plasma trasforma le reti fantasma in risorsa
– Parco Biometano Experience, l’economia circolare diventa esperienza
– Carabinieri CITES: 50 anni di tutela della biodiversità globale
– A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050
