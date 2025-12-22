Ultime News

22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
22 Dic 2025 Niente Natale all'asilo San Giorgio:
la denuncia della minoranza
22 Dic 2025 Atlanti ornitologici urbani:
disponibile nuova metodologia
22 Dic 2025 Cremona celebra la liuteria
con I Solisti di Pavia
22 Dic 2025 21° Concorso di illustrazione,
Tapirulan annuncia il tema Flop
Video Pillole

A Monza sequestrati oltre 200 mila prodotti natalizi pericolosi e contraffatti

MONZA (ITALPRESS) – In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza che, nel quadro del costante controllo economico del territorio e “on line”, hanno potenziato l’azione di contrasto all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno eseguito controlli presso operatori commerciali di Busnago (MB), Carnate (MB) e Cornate d’Adda (MB) rinvenendo stoccati nei magazzini circa 190.000 addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali, risultati sprovvisti del marchio “CE”, mancanti delle indicazioni relative all’importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

mgg/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...