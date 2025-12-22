Dopo la polemica sollevata da una parte della minoranza consigliare sul Natale all’asilo comunale San Giorgio, non si fa attendere la replica dell’amministrazione Virgilio, che rimanda ogni accusa al mittente, parlando di una “storia inventata”.

“La comunicazione inviata alle famiglie della nostra scuola comunale è chiara ed esplicita: invita a un momento per festeggiare il Natale e, accanto alla festa, propone valori pienamente coerenti con questa ricorrenza” scrive il sindaco Andrea Virgilio, allegando la comunicazione inviata alle famiglie.

Insomma, nessun “Natale cancellato”, come ha invece asserito la minoranza. “Lo dico con rispetto istituzionale, ma anche con un filo di ironia: quando si costruiscono polemiche su fatti che non esistono, non si fa opposizione, si fa rumore” continua il sindaco.

“E nel rumore finiscono per essere trascinate ingiustamente scuole, educatrici, famiglie. C’è poi un tema che mi sta a cuore: la credibilità. È un bene prezioso nella discussione pubblica, perché rende possibile un confronto utile e serio.

Vicende come questa – insieme ad altre polemiche periodiche costruite dal nulla e poi smentite dai fatti (ricordiamo anche la recente storia sull’“assenza della fiaccola olimpica” in città) – non aiutano la credibilità di chi le alimenta.

E c’è anche un’altra cosa che dispiace: queste ricostruzioni, una volta lanciate, diventano carburante per il solito seguito di odiatori da tastiera. Persone che non conoscono la scuola, non conoscono le educatrici, non conoscono le famiglie… ma si sentono autorizzate a giudicare, insultare, insinuare. È un meccanismo che avvelena il clima e colpisce chi lavora ogni giorno con serietà, spesso nel silenzio. Su questo serve più responsabilità: le parole hanno conseguenze”.

Non è tutto: come sottolinea il primo cittadino, “in quella scuola ci sono un bellissimo presepe e anche l’albero di Natale”.

© Riproduzione riservata